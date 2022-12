Hård kamp om fjernvarmepuljen: - Folk står i kø for at komme på fjernvarmen

325 millioner kroner.

Det er den krasse sum, man skal slippe, når 1.600 husstande i Strib skal tilkobles fjernvarmen.

De høje omkostninger ved omstilling fra Putins gas til fjernvarmen er til at mærke på. Derfor valgte regeringen tidligere i år at oprette en fjernvarmepulje på 450 millioner kroner, som skulle støtte omstillingen.

Problemet er bare, at hele den pulje er brugt rub og stub.

- Det er blevet endnu dyrere at lave fjernevarme, end det nogensinde har været. Jo mere tilskud vi kan få, jo større chance er der for at realisere projekterne og omstillingen, siger Jesper Skov, der er direktør i Middelfart Fjernvarme.

Til det nuværende projekt i Strib fik Middelfart Fjernvarme et tilskud på 14,8 millioner kroner fra fjernvarmepuljen.

Og de har da også allerede en ansøgning klar til næste fjernvarmepulje, som regeringen udbyder. Denne gang er der dog kun 295 millioner kroner at slås om.

Prisen for omstillingen

Men det er som sagt ikke billigt at omstille flere tusinde fynboer til fjernvarmen.

Derfor spidser Middelfart Fjernvarme altid ørene, når regeringen fremlægger deres fjernvarmepulje.

Fjernvarmepuljen for 2022 lukkede for ansøgere den 2. december. Facit var, at Energistyrelsen havde modtaget 112 ansøgninger om at få del i den 450-millioner store tilskudspulje.



- Vi kan ikke være sikre på at få tilskuddet. Det er et spørgsmål om, at der kun er 295 millioner i puljen i 2023. I år var der jo 450 millioner kroner, og de er jo væk. Så man kan godt have en tro på, at næste år bliver op af bakke. Man frygter lidt, at der ikke er nok penge til, at alle projekter kan få et tilskud, siger Jesper Skov.

De kunne da også gerne tænke sig, at man gentænkte økonomien, når den nye tilskudspulje åbner for ansøgninger den 23. januar 2023. Der skal nemlig mange flere penge til.



- Man skal både smide flere penge i puljen, men også give flere kroner i tilskud til de enkelte husstande, således at man ikke kun får 20.000 kroner per hus, hvilket er tilfældet i dag. Måske man skal nærme sig 30.000 kroner per hus, fordi projekternes udgifter er steget med cirka 50 procent, siger Jesper Skov.

En eftertragtet vare

Fjernvarme er i den grad blevet en del af fynboernes overvejelser.

Diskussionen om det kan betale sig at skifte fra naturgas til fjernvarme er forstummet, efter Putin og Ruslands angreb på Ukraine. Herefter er priserne kun gået en vej for naturgassen.

- Folk står i kø for at få lov til at komme på fjernvarmen. Vi har et kæmpe udviklingsprojekt i Middelfart Kommune, og vi har en plan, hvor vi potentielt kan tilkoble over 6.000 borgere, siger Jesper Skov.

Hos borgerne i Strib er der da også én åbenlys grund til, at de vil skifte deres respektive varmekilder til fjernvarmen.

- Gassen er simpelthen for dyr, siger Erik Riis.

- Det er prisen, som det er lige nu i hvert fald. Vi har gas, og det er jo dyrt, siger Gerhard Bertelsen.

Den voksende opbakning til fjernvarmeomlægningen kan da også mærkes hos Middelfart Fjernvarme.

- Vores tilkoblingsprocent startede på 50 procent, og lige nu ligger vi på 80 procent. Det er en succeshistorie, siger Jesper Skov.

