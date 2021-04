Haglgevær og salonriffel i hjemmet: 33-årig mand udvist for våbenbesiddelse

Udover dommen for de mange våben samt transport af disse på offentlig veje, er den 33-årige mand også dømt for seks hæleriforhold af stjålne smågenstande for forskellige indbrud i private hjem så en lampe og en iPad.

Han er ligeledes dømt for at have begået et indbrud ved Carl Hansen Møbler i juli 2020, hvor han med flere andre gerningsmænd har stjålet møbler for 180.000 kroner. Flere møbler er solgt videre, mens to stole stod i hjemmet i Ejby.

Til salg på Snapchat

Den 33-årige mand blev ramt af selvmordstanker tilbage i april 2020 under første coronanedlukning, men har siden fået det bedre, forklarer han i retten.

Derfor har manden efterfølgende forsøgt at sælge våbene via det sociale medie Snapchat, hvor der i retten blev gennemgået dokumentation for en samtale mellem potentiel køber og den dømte. Det lykkedes dog ikke at komme af med våben.