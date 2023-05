Vejdirektoratet advarer torsdag om ekstra rejsetid over Den Nye Lillebæltsbro i weekenden.

Mere konkret er det Lillebælt Halvmarathon lørdag 6. maj, der får vejmyndigheden til at opfordrer trafikanter til at forberede sig på ekstra rejsetid over broen.

Hundredvis af løbere skal nemlig krydsen broen i forbindelse med løbet.

Imellem 13.30 og 16.30 vil Den Game Lillebæltsbro være helt spærret.