Han stiller op for første gang: Blev Middelfarts mest fair politiker

Da han kørte hen til aftenens arrangement havde han dog overhovedet ikke regnet med, at han ville gå med den titel.

- Jeg er overrasket, for jeg kan også have lidt kant og tør at sige min mening. Men jeg er glad for, at jeg gør det ordenligt ifølge vælgerne, siger han.

Lasse Schmücker deltog i den tredje og sidste debet om grønne områder og boligbyggeri i kommunen. I debatten deltog Regitze Tilma (V), Johannes Lundsfryd (S), Moren Weiss-Pedersen (K)

- De havde jo sat mig sammen med meget erfarne politikere, siger spidskandidaten for Enhedslisten, som stiller op for første gang.