Har aldrig kørt landevejscykling: Mountainbikeryttere stiller op til DM

De er vant til at sidde på cykler med noget bredere dæk, end dem de står overskrævs på nu. Mountainbikecyklerne er skiftet ud med landevejscykler, og det velkendte kuperede underlag er byttet ud med asfalt.

Mountainbikerytterne Kirstine Holt og Klara Sofie Hansen fra Dansk Mountainbike Klub stiller for første gang op til danmarksmesterskaberne i landevejscykling, når DM i cykling bliver afviklet i Middelfart søndag.

- Vi har faktisk aldrig kørt et landevejsløb før, så det bliver lidt specielt at stille op til DM som det første, men det bliver en oplevelse at køre sammen med nogle af de største danske ryttere, siger Kirstine Holt.

Aflyste mountainbikeløb

Forårets mountainbike øb blev aflyst på grund af corona, og de kvindelige cykelryttere savnede at trampe i pedalerne. Derfor stiller de nu op i et løb, der er langt fra deres komfortzone.

Selv om det er første gang, de to mountainbikerytter deltager, fejler ambitionerne ikke noget.

Foto: Ole Holbech

- Vi håber på, at der er et par bakker, for det er lidt mere vores hjemmebane. Så kan vi måske ende ud i nogle små udbrud, fortæller Klara Sofie Hansen.

Cykelløbet bliver afviklet i Middelfarts snævre gader søndag fra klokken 7.30 til 18.

