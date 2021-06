Heltestatus i barndomsklubben: - Christian er en ener

- Han kunne ting, de andre ikke var i nærheden af

Christian Eriksen skiftede i 2005 fra MG & BK til OB for at forfølge drømmen om at blive professionel, og siden har karrieren bragt ham forbi Ajax i Amsterdam, siden Tottenham i London og senest Inter i Milano.

Derudover har karrieren budt på 109 landskampe.

Men allerede fra den spæde start var det tydeligt, at der var noget specielt i midtbanespilleren.

- Han kunne nogle ting, som mange af de andre slet ikke var i nærheden af, men har var jo bare på hans måde, siger Claus Hansen og fortsætter:

- Der er jo rigtig mange unge mennesker, som er dygtige til at spille fodbold, men på et tidspunkt, skal de prioritere, og så skal man jo vælge, om man vil det og vil blive ved med at blive dygtigere, eller om man hellere vil noget andet. Og der har Christian jo altid haft et kæmpe fokus på, at han gerne vil være en af verdens måske bedste fodboldspillere.