Hemmelighed begravet: Nej til kulegravning af vaccine-sag

Hvem var de personer, der fejlagtigt blev tilbudt en overskudsvaccine sammen med Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) - og altså fik muligheden for at springe vaccinekøen over og blive vaccineret mod coronavirus allerede nytårsaftensdag sammen med de første plejehjemsbeboere og -ansatte i Middelfart Kommune?

Det vil offentligheden formentlig aldrig komme til at vide, efter at Middelfart Byråd i sidste uge vendte tommelen ned til ideen om en uvildig advokatundersøgelse, der skulle vende hver en sten i den opsigtsvækkende sag.

Forslagsstilleren, løsgænger Paw Nielsen, var den eneste politiker i byrådet, der stemte for forslaget. 22 stemte imod.

- Flertallet har talt, og de andre ønsker ikke at få alle kort på bordet. Jeg syntes, det var en oplagt mulighed for en gang for alle at få al mistanke og rygter manet til jorden, men hele resten af byrådet ønskede noget andet, siger Paw Nielsen.

- Det betyder, at der for altid vil være uafklarede spørgsmål om, hvad der var op og ned, og vi finder aldrig ud af, om der var andre udover borgmesteren, der fik en vaccine, de ikke skulle have haft Jeg ved godt, det kunne have kostet op mod 300.000 kroner at få lavet en uvildig undersøgelse, men det kunne samtidig have aflivet enhver mistanke om, at nogen havde misbrugt sin position, siger han.

Udbrud efter borgmester-vaccine

TV 2 Fyn har, siden Fyens Stiftstidende i februar afslørede borgmesterens vaccine-skandale, via aktindsigt i både Middelfart Kommune og Region Syddanmark forsøgt at få svar på, om der var andre højtstående personer, der ligesom borgmesteren sprang over i vaccinekøen den nytårsaftensdag på Skovgade Plejehjem.