Middelfart Boldklub har leveret to artige overraskelser i årets udgave af DMU's pokalturnering. Her er det blevet til sejre over de to NordicBet-mandskaber OB og Hobro.

I næste runde venter Viborg FF fra landets bedste række, og torsdag er der sat dato og tidspunkt på for denne kamp, oplyser Middelfart Boldklub på sin facebookside, som du kan se herunder.