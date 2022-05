Her skal du forvente kø over Lillebæltsbroen

Sæt ekstra tid af til din rejse, hvis du skal køre over Lillebæltsbroen lørdag.

Sådan lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

Årsagen er, at det årlige halvmaratonløb over motorvejsbroen, som forbinder Middelfart med Jylland. Det er 13. gang, at løbet afvikles.

På grund af løbet vil vejnettet i hele området være påvirket fra lørdag formiddag til om eftermiddagen.

Vejdirektoratet opfordrer både de omkring 10.000 løbsdeltagere og andre trafikanter til at sætte ekstra tid af til deres rejse.

Forventningen er, at der vil være kødannelser i området omkring Lillebæltsbroen mellem klokken 10 og 17.

Derudover vil Den Gamle Lillebæltsbro være spærret mellem klokken 13 og 16. Fællesstien på Den Gamle Lillebæltsbro er dog åben for fodgængere og cyklister.

Skal du med bussen i området lørdag, skal du være opmærksom på, at ruterne er lagt om.

Løbets længste distance på omkring 21 kilometer har start og mål i Middelfart. Ruten går rundt i Middelfart, over Den Gamle Lillebæltsbro, rundt i Snoghøj og tilbage over broen. Der afvikles også kortere distancer.