Heste skændet igen: Er det drengestreger?

Det er ikke første gang, at de tre ponyer, som går på det grønne område ved brugsen midt i Strib har været udsat for det, der betragtes som grove drengestreger.

Men nu er det sket igen. Ved halv fem-tiden søndag morgen var hestens ejer, beslagsmed Peter Kristiansen på en tidlig gåtur, hvor han kiggede til de tre heste.

Her var alt som det skulle være. Men ved ti-tiden var den gal. Her havde alle tre heste fået klippet i både man (ofte kaldet manke, red.) og hale.

- Det er lige før, der er saksemærker i haleroden på den ene af dem, siger Emilie Mattsson, som er datter af Peter Kristiansen.

Læs også Ved du noget? Fyns Politi søger vidner

Hun fortæller, at nogen for et par måneder siden også havde forceret hegnet og klippet i to af ponyernes haler.

- Nu er det både man og hale der er klippet af.

Emilie Mattsson fortæller, at det er farligt for hestene ikke at have deres man og hale.

- Det er mega farligt. De bruger det til at holde insekter og utøj væk, så de ikke bliver angrebet af alt muligt og bliver syge.

Emilie Mattsson gør også opmærksom på, at det også er farligt for gerningsmændene.

- Det kan gå grueligt galt, at gå hen bag en hest. Man kan blive alvorligt kvæstet, hvis den sparker, siger hun.

De tre ponyer går på et to hektar stort grønt område midt i Strib. På området har Peter Kristiansen og Emilie Mattsson også får gående. Foto: Emilie Mattsson

"Det tør jeg godt"

Hun er overbevist om, at det er drengestreger, og forestiller sig, at det kan kan være en slags manddomsprøve, hvor man bagefter kan sige "det tør jeg godt".

At det er drengestreger bygger hun på, at hestene går inde midt i byen og således er tilgængelige for alle.

Udover at der er blevet klippet i man og hale er der også tidligere blevet skudt på dem med plastkugler fra softguns.

Overvejer at flytte hestene

Nu overvejer Emilie Mattsson og Peter Kristiansen om de vil have hestene stående i området. Og det ærgrer Emilie Mattsson, at det er kommet der til.

- Vi tør næsten ikke have dem der nede mere. Vi overvejer at fjerne dem, men så fjerner vi også noget for de børn og ældre, der kommer for at se dem.

- Men førsteprioritet er hestenes ve og vel, siger hun.

Søndag morgens skamfering er blevet meldt til politiet, og hos Fyns Politi bekræfter vagtchef Steen Nyland, at politianmeldelsen er registreret.

Læs også Kæledyr forsøgt forgiftet: - Det er ondskabsfuldt