Hjem smadret til ukendelighed i nattens mulm og mørke

Et hus på Fjellerupvej i Middelfart Kommune blev natten til lørdag raseret til ukendelighed. Ifølge Fyns Politi, der fik anmeldelsen klokken 5, blev der i indkørslen kastet et kanonslag, inden to ruder blev knust med en pulverslukker.

Herefter blev pulverslikkerens indhold tømt inde i huset, og i politiets døgnrapport fremgår det, at stort set alle effekter i huset i den forbindelse blev ødelagt. Det fremgår ikke, om der var nogen hjemme i huset.

Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at de endnu ikke har fundet frem til den eller de skyldige, ligesom de heller ikke kan fortælle om, hvorfor huset skulle udsættes for den behandling.