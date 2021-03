Humlemagasinets 2020 "gik helt galt" - 80 turistbusser aflyste

Blandt historiske porcelænsdukker og stel i lange baner går Peder Pedersen rundt. Han driver nemlig til dagligt Humlemagasinet på Vestfyn.

Men siden coronaviruspandemien ramte Danmark for godt et år siden, har antallet af gæster på Humlemagasinet ikke været imponerende.

- Sidste år gik det jo helt galt. Vi plejer at have rigtig mange gæster, som kommer i busser, og næsten alle aflyste, siger Peder Pedersen til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Vi havde næsten 80 busser sidste år, som aflyste. Det er altså rigtig mange.

Små muséer kan styre det

Der har været tomt længe i det lille vestfynske museum, og derfor håber Peder Pedersen også, at der i den muligvis snarlige genåbning vil blive taget højde for de små museer.

- Det er meget ulogisk at skære alle muséer over én kam, siger Peder Pedersen

Besøger man Humlemagasinet, vil man blive mødt af udstillinger af historisk porcelæn. Foto: Anton Gyde

- Store muséer som Aros og Statens Museum for Kunst, hvor der kommer masser af mennesker, kan godt have svært ved at styre det, men de små muséer har jo ikke flere hundrede besøgende om dagen, og de kommer også spredt, så vi kan snildt styre det, fastslår han.

Men til trods for et svæt år, så er de første tilmeldinger til arrangementer på Humlemagasinet begyndt at tikke ind.

- Der er da begyndt at komme tilmeldninger, og hvis der bliver åbnet, så kommer der også flere busser, siger Peder Pedersen og tilføjer:

- Men man skal være tålmodig. Det er i hvert fald en af de ting, man er nødt til. Og så hele tiden håbe på, at det nok skal få en ende, afslutter han med et smil.