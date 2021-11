Hundredevis stod i kø for vaccinetilbud: Kjeld og konen gik uden vaccine efter 2,5 time

Indtil videre er det personer over 65 år, personer i særlig risiko for et alvorligt forløb og personale i sundhedssektoren, som er inviteret til at blive revaccineret. Samlet er der tale om en gruppe på lidt mere end 1,4 millioner mennesker.

- Da vi stod der, så tænkte vi, at det her er ikke respekt for mennesker. Det var jo hovedsageligt mennesker på 65-, 70- og 80 år, som stod og ventede på at få tredje stik. Nogle forsøgte at holde ud, selvom man kunne se, at de ikke ville nå derind, siger Kjeld Holbek.



Væltet bagover

Region Syddanmark, der står for vaccinecentrene, oplyser, at der var tale om en særlig situation i Nørre Aaby. Regionen oplyser til TV 2 Fyn, at man i samråd med Middelfart Kommune havde lavet pop-up tilbuddet uden tidsbestilling, fordi det var i et område, hvor indbyggerne ikke har søgt vaccination så meget som i andre områder.

Samme fremgangsmåde har man haft i blandt andet Vollsmose og andre boligområder, hvor der ikke har været stor vaccinetilslutning.