I den gode sags tjeneste cyklede 130 fynboer for Ukraine

Og fælles for de tilmeldte ryttere var, at de alle ønskede at gøre en forskel ved at vise deres støtte. En af dem er Mette Bjeld.

- Jeg håber da, at hvis man gør lidt mange steder, så kan det være med til at gøre en forskel.

En god fornemmelse

For Kristian Gren og Per Damgaard Andersen var dagen en kulmination på flere ugers hårdt arbejde.

- Jeg begynder så småt at mærke, hvad det egentlig er for en indsats, vi har lagt i det her. jeg glæder mig til at sætte mig ned i aften og mærke tilfredsheden over det, dagen har budt på, siger Per Damgaard Andersen.