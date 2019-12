Inge så tre mistænkelige mænd luske rundt juleaften: - Det er uhyggeligt

Inge Breindahl, der bor i Ø-kvarteret i Middelfart, glemmer ikke årets juleaften lige foreløbigt.

Fra sit vindue opdagede hun juleaften tre mistænkelige mænd, der luskede rundt i området. Hun fulgte efter dem og så, at de begik indbrud hos hendes naboer.

- Jeg ser dem alle tre stå derinde (hos naboen, red.). Jeg bliver klar over, at det er helt forkert. Der var noget galt. Jeg følte, jeg var nødt til at få hjælp, siger Inge Breindahl til TV 2/Fyn.

Hun skyndte sig over til genboen, hvor hun afbrød julemiddagen ved at spørge, om der var nogle unge mænd til stede, der kunne hjælpe med at stoppe indbruddene.

Et par unge mænd meldte sig med det samme og gik over for at konfrontere indbrudstyvene, som kortvarigt truede beboerne og herefter flygtede. Derefter fik beboerne i Ø-kvarteret kontaktet politiet.

Uhyggeligt med indbrudsbande på spil

Inge Breindahl har lært af gårsdagens juleaften, at det er en god idé at lade lyset stå tændt, hvis man forlader sit hjem i indbrudstyvenes højsæson.

- Det er lidt uhyggeligt. Hvis jeg skal hjemmefra en anden gang om eftermiddagen eller aftenen, når det er mørkt, vil jeg bestemt tænde alt mit lys i hele huset. Det har jeg lært for at være sikker på, at der ikke kommer nogen ind, fortæller Inge Breindahl.

Det lykkedes ikke politiet at fange de tre indbrudstyve juleaften.

Politi: 16 indbrud i samme område

Ifølge Fyns Politi blev der juleaften begået 16 indbrud i samme området i Ø-kvarteret i Middelfart.

Politiet har en teori om, at det er en østeuropæisk gruppering, der står bag de organiserede indbrud, som skete mellem klokken 15 og 18 juleaften. Ifølge politiet har indbrudstyvene brugt et koben til at brække døre og vinduer op.

I de 16 fynske hjem er der blevet stjålet guld og penge, hvilket også er typisk for østeuropæiske kriminelle.

På Fyn har der siden fredag været 56 indbrud.