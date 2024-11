International popstjerne kommer til Rock Under Broen

Rock Under Broen i Middelfart har onsdag præsenteret sit musikprogram, og den amerikanske sanger Adam Lambert er blandt hovednavnene. Det oplyser festivalen.

- Adam Lambert, Aqua og Nik & Jay. For bare at nævne nogle stykker. Så bliver det ikke meget større for en dansk festival af vores størrelse, siger Peter Zederkof, musikansvarlig for Rock Under Broen.

I 2009 vandt Adam Lambert tv-programmet American Idol, og hans debutalbum året efter blev nomineret til en grammy. Fra albummet kom hans mest succesrige single ""Whataya Want from Me".

Derudover har han været ny forsanger i Queen, da den legendariske britiske rockgruppe tog på turné i 2012.

Gilli, Carpark North, tv-2, Jung og Scarlet Pleasure er blandt årets kunstnere på Rock Under Broen, der afvikles tæt ved Lillebæltsbroen 13. og 14. juni.