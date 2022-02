Iskold vinterferie: Børn hugger isskulpturer i Middelfart

- Det er lidt svært, smiler Erik Jespersen, mens han bearbejder isblokken.

At hugge fine skulpturer i isen kræver lidt snilde, men for billedhuggeren er den en fornøjelse at se børnene arbejde.

- Jeg lærer dem bare at gå til, og jeg forsøger at undgå at påvirke dem for meget. Jeg sikrer mig bare, at de ikke skærer sig, smiler Søren Cip Nielsen, der årligt har 30 arrangementer med isblokke og børn ved navn Ice For Kids.