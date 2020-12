Jeff fandt gamle tegninger fra 1939 på loftet: - De to frække bliver i huset

Oldgamle tegninger af huse fra Middelfart dukkede op på Jeff Aackersberg Olsens loft. Det er tegninger af Johan Juul Hansen fra hans skoleforløb.

Udover skitser af huse fandt Jeff Aackersberg Olsen også et par tegninger, der bestemt ikke var huse.

Vi blev lidt i tvivl om, hvad det egentlig var Jeff Ackersberg Olsen, Middelfart

- Der var også et par pikante tegninger, han også har tegnet. Nok i kedsomhed på skolen, siger Jeff Aackersberg Olsen i et grin.

Men grunden til, at Jeff Aackersberg Olsen rodede rundt på loftet i Middelfart, var, at han sammen med sin far skulle isolere taget.

- Da vi fjerende noget af rockwoolen, fandt vi en bunke tegninger. Men vi blev lidt i tvivl om, hvad det egentlig var. Men da jeg så gik igennem det og fik tørret det værste af, kunne jeg se, at ham, der har tegnet det hus, jeg bor i - at det åbenbart var hans arkitektmappe fra 1939, siger Jeff Aackersberg Olsen.

Det var ikke kun huse, der blev tegnet af arkitekten Johan Juul Hansen. Foto: Privatfoto / Jeff Ackersberg Olsen

Udenpå mappen med arkitekttegningerne stod der: ’Den Jydske Håndværkerskole 1939/40’. I bunken af arkitekttegninger lå der også tegninger af kvinder, som Jeff Aackersberg Olsen er overbevist om, er tegnet i kedsomhed på håndværkerskolen, som Johan Juul Hansen gik på i den periode.

Overvejer en vurdering

Jeff Aackersberg Olsen overvejer, om han skal få tegningerne vurderet. I første omgang er han blot glad for, at han har fundet de sjove tegninger.

Ikke alle huse blev til noget. Til denne tegning står der følgende: ‘Forslag til en Villa til Herr Postassistent N-Klausen’ - Østre Alle, maj 1936 Foto: Privatfoto / Jeff Ackersberg Olsen

- Jeg har overvejet det, men nu skal jeg lige runde det med min far. Han var med til at finde dem. De er næsten 80 år gamle nogle af dem, så det kunne da godt være, at de lige skulle vurderes, siger han og fortsætter:

- Jeg synes bare, at de var så sjove, så det skulle andre også lige have et smil over i byen.

Folk i Middelfart henvender sig

De forskellige arkitekttegninger blev lagt op på facebook-gruppen Middelfart, hvor flere personer fra Middelfart faktisk kendte til arkitekten eller husene på tegningerne.

Er dit hus en del af arkitekttegningerne fra loftet? I kortet her kan du tjekke det.

- Der er forskellige folk i Middelfart, der har reageret. "Hov, det er min morbror," og oldebarnet til arkitekten har også skrevet til mig. Det er noget, der er meget lokalt, siger Jeff Aackersberg Olsen.

Dog kunne Jeff Aackersberg Olsen ikke lægge de to tegninger af erotisk karakter op på Facebook. De ville med højsete sandsynlighed blive fjernet.

- De to frække bliver i huset. De skal indrammes, og så bliver de en del af husets historie, siger Jeff Aackersberg.