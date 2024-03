Jørgen er træt af grimme Ensrettet-skilte i gammel bydel

Sagen om skiltningen optog især Den Gamle Bydels Beboerforening, dengang de blev sat op. Og formand Peter Storm mener stadig i dag, at skiltene ikke skal stå der for enhver pris.

- Vi har den holdning, at vi ikke vil have overflødige og skæmmende skilte. Vi har tidligere gennemgået sammen med kommunen de skilte, der er i bydelen, ud fra den betragtning, at hvis vi kunne komme af med nogle af dem, ville det være udmærket, siger Peter Storm.

- Vi har forsøgt at afveje

Ifølge Christina Føns, der er teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune, blev gaden for et par år siden ensrettet for at få trafikken langs de smalle gader til at glide bedre. Og det skete i tæt dialog med beboerne:

- Der har tidligere været en lang dialog med beboerforeningen i den gamle bydel i forhold til, hvor man kunne sætte skiltene, siger hun og forklarer, at det har været nødvendigt at sætte skiltene op:

- Det har været efter ønske om at kunne regulere trafikken, og netop fordi det er nogle smalle gader, og det er vigtigt at kunne få trafikken rigtigt rundt i området.

Her har man ifølge teknik- og miljødirektøren forsøgt at sætte skiltene på en måde, så de forstyrrer byens helhedsindtryk så lidt som muligt:

- Når man har et så fint og bevaringsværdigt område, så er det altid svært, når der skal sættes skilte op. Vi har forsøgt at afveje, så der er de skilte, der skal være, men heller ikke flere, og at de kan placeres på en måde, så de skæmmer mindst muligt, siger hun.

Jørgen Rohde har sendt billederne til beboerforeningen, som snart vil drøfte skiltningen:

- Jeg har fået de eksempler, han har bragt frem, og dem tager jeg op i vores bestyrelse, siger Peter Storm.