Jyde kørte voldsom eftermiddagsbrandert på Fyn

En 57-årig mand fra Kolding blev mandag eftermiddag stoppet af nogle lokale i Bøgehaven i Nørre Aaby. De undrede sig over, at bilisten kørte meget usikkert.

En kvinde kontaktede politiet, fordi manden kørte slingrende, og da hun fik ham ud af bilen, lugtede han tydeligt af alkohol.

Da politiet nåede frem, viste det sig, at manden havde en promille på over 2,0, oplyser Fyns Politi.

Hans køretøj blev derfor beslaglagt på stedet, og han er sigtet for spirituskørsel og står til at miste kørekortet. Episoden blev meldt til politiet klokken 15.38.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har personer med en promille på over 2,0 “svære problemer med at styre balance og bevægelser, og de kan komme i hypnotisk tilstand. De har nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed”.