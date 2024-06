Kæmpe dyk i milliardærs koncern efter "horribelt år" - men skovler stadig penge ind

Situationen omkring jordskredet ved Nordic Waste og andre enkeltstående tab betyder en markant nedgang i indtjeningen hos den fynske rigmand Torben Østergaard og døtre.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse for regnskabsåret 2023/24.

Famlien kalder året for et ”Annus Horribilis”.

Årets overskud før skat ender på 252 millioner kroner - en væsentlig nedgang fra sidste års rekordresultat på 2,9 milliarder kroner.

De øvrige aktiviteter i koncernen leverede ellers det næstbedste resultat i koncernens historie med et overskud på 1,8 milliarder kroner, men derfra skal trækkes store tab på nedlukning af enkeltstående aktiviteter på i alt 1,5 milliarder kroner.



Omsætning faldet til 117 milliarder

Fire USTC-selskaber bidrog hver med et resultat før skat på mere end 200 millioner kroner, nemlig Bunker Holding, CM Biomass, SDK FREJA og Uni-Tankers.

Omsætningen i koncernen er faldet fra 150 milliarder kroner til 117 milliarder.

Egenkapitalen (formuen) i USTC er på 4,5 milliarder kroner, og koncernen beskæftiger mere end 4.500 medarbejdere fordelt på 164 kontorer i 38 lande.

De markante tab på enkeltstående aktiviteter ligger i SDK FREJA, som har lidt betydelige tab i forbindelse med jordskredet i Nordic Waste og den efterfølgende nedlukning af selskabet. Skandalen om jordrensningsfirmaet Nordic Waste har indtil videre kostet ejeren 334 millioner kroner.

Men også Bunker Holding har måttet acceptere store tab på nedlukning af cargo-forretning i Afrika, man har besluttet at ophøre med grundet geopolitisk uro, selvsanktionering i forhold til salg af russisk olie og generelt svære markedskonditioner.

- Som administrerende direktør er det ikke køn læsning at se årets regnskab. Det ligger langt under, hvad koncernen har præsteret i de seneste mange år. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med selve resultatet, men hæfter mig ved, at koncernen som helhed har fået en god start på det nye finansår. Det taler sit tydelige sprog om kulturen i koncernen, at vi kan tage nogle hårde slag, men kæmper videre, og jeg er meget imponeret over, hvad vores medarbejdere har udrettet, fortæller medejer og admnistrerende direktør for USTC Nina Østergaard Borris.

Tro på fremtiden

Trods årets tab er kerneforretningen i rigtig god form, og de nødvendige afskrivninger er foretaget, så selskaberne står stærkt til fortsat vækst, hedder det i pressemeddelelsen.



- Én ulykke kommer sjældent alene, og det forgangne år har på alle måder været et annus horribilis med nedlukning af aktiviteter, som vi ellers havde store forventninger til. Det har gjort særligt ondt på os alle, at vi har måttet lade et selskab i koncernen gå konkurs for første gang i vores knap 150-årige historie, fortæller medejer og bestyrelsesformand Torben Østergaard-Nielsen og fortsætter:

- Når det er sagt, er jeg stolt over, at vi kommer ud af året med et positivt resultat. Havde vi undgået disse enkeltbegivenheder, ville USTC have kunnet levere sit næstbedste resultat nogensinde. Det giver mig tro på fremtiden.