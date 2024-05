Normalt er en 2. divisionskamp ikke den største sællert, men det er Esbjerg fB's fans tilsyneladende fløjtende ligeglade med.

I aften kan holdet nemlig sikre sig oprykning til 1. division mod Middelfart, hvilket har affødt et massivt tryk på billetsalget hos klubben fra Vestfyn, som lægger bane til opgøret.

- Lige nu sælger vi mere end to billetter i minuttet, siger sportschef hos Middelfart Boldklub Søren Godskesen til TV 2 Fyn og oplyser, at klubben har sat yderligere 100 billetter til salg, men at de er væk på under en time.

Normalt har Middelfart Stadion ikke et decideret udebaneafsnit, men på grund af interessen for aftenens kamp, har klubben oprettet et til lejligheden. Middelfart har dog sat begrænsning på antallet af udebanebilletter, men hvad det antal lyder på, vil sportschefen ikke ud med.

- Jeg vurderer, at vi kunne have solgt 3.000 billetter, siger Søren Godskesen og tilføjer, at det bliver "en fed aften på Middelfart Stadion".

- Med begrænsningen sikrer vi, at alle får en god oplevelse, siger han.

Middelfart ligger på en øjeblikkelig fjerdeplads i oprykningsspillet og har syv point op. Der resterer fire runder af sæsonen.