Kæmpe millionunderskud: Jysk-fynsk energiselskab skrabede bunden

Ewii-koncernen, der har base i Kolding, men også er energiselskab i Middelfart-området, fik en økonomisk begmand i 2022.

Det netop offentliggjorte regnskab viser et underskud på 324 millioner kroner.

Det var især koncernens investeringer på de finansielle markeder, der fremprovokerede det store underskud.

Ewii Invest havde i 2022 et underskud på 226 millioner kroner - et beløb, der dog var bundet i urealiserede tab i værdipapirer.

Desuden var koncernen udfordret af at skulle afdække de store prisudsving på markedet for spot-el, og kundernes mindre el-forbrug.

- Ewii stod i efteråret modsat andre elselskaber fast på at dække vores fastprisydelser til kunderne, og vi gav samtidig i en periode privatkunder fri mulighed til at skifte fra kvartalspris til elprodukter med variabel pris. Det kostede, men jeg er ikke i tvivl om, at det var det rigtige valg, og vores stigende antal af kunder fortæller det samme. Den tillid, som kunderne viser os, er fundamentet til, at vi forventer et langt bedre 2023, siger Ewii-direktør Lars Bonderup Bjørn i en pressemeddelelse.

Vækst i antal kunder

Ifølge direktøren havde Ewii dog en tocifret vækstrate i det samlede kundetal - en vækst der dog ikke er nøjere præciseret.

Ewii købte i januar sidste år bredbånds-brandet Kviknet og blev dermed landsdækkende på bredbåndsområdet. Desuden blev 2022 blev året, hvor Ewii for alvor gik ind i markedet for offentlige ladestandere til elbiler.

Første skridt var aftalen om at etablere 1.350 ladestandere i Københavns Lufthavn, og siden er aftaler med en række kommuner i hele landet kommet til.

Ved udgangen af året stod cirka 2.500 ladestandere i ordrebogen.

- Vi vinder fortsat udbud i mange kommuner, og det er et område, som vil bidrage positivt til forretningen fremover, siger Lars Bonderup Bjørn.

Ewii er en af Trekantområdets største private arbejdspladser med mere end 600 medarbejdere. Koncernen kom sidste år, da energipriserne steg voldsomt, i søgelyset med en holdning om, at politikerne burde forbyde acontobetaling.