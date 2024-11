Kæmper mod massivt skiltetyveri: - Det giver ikke mening

Siden sommerferien har Middelfart Kommune haft store problemer med tyveri af diverse vejskilte. Op imod 45 skilte er blevet fjernet fra deres normale plads, og Benny Kronborg Nielsen, der er skiltemand i kommunen, har svært ved at forstå hvorfor.

- Det giver ikke rigtig nogen mening. Hvis det var for aluminiumsprisen, så havde man problemer ved skrothandleren, siger han.

Han anslår at et byskilt som det, der mangler i Ejby, koster 3-400 kroner, mens det tager ham en god times tid at køre ud og skifte det.