Kæmperegning for oprydning ender hos fynskejet firma

Randers Kommune sender kæmperegning videre til den fynsk ejede virksomhed Nordic Waste efter jordskred. Det skriver Fyens Stiftstidende og TV 2 Østjylland.

Siden 19. december har Randers Kommune kæmpet for at forhindre forurening af Alling Å som følge af et jordskred, der er sket ved Nordic Waste, som Middelfart-milliardæren Torben Østergaard ejer en stor del af.

Randers Kommune har mellem 19. december og 9. januar brugt 41.534.917 kroner eksklusiv moms på at forhindre forurening af Alling Å som følge af et jordskredet. Det fremgår af et brev sendt fra Randers Kommune til firmaet Nordic Waste, som TV2 Østjylland er i besiddelse af.