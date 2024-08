Kendis investerer i lille, lokalt fremadstormende kafferisteri

Han kunne ikke lide kaffe, før han blev 30, men nu er han indtrådt i ejerkredsen hos det fynske kafferisteri Holy Bean i Aarup.

Tim Vladimir, der blandt andet er kendt fra 'Den Store Bagedyst', faldt særligt for smagen af den lysristede kaffe, som risteriet har specialiseret sig i. Ejer og medstifter Sine Klejs Gren, mener, at nu er det helt rigtige tidspunkt for TV-værten at indtræde i ejerkredsen.

- Firmaet har vist, at det er en sund lille virksomhed, som har en fin vækst. Så det er det rette tidspunkt for jer at træde ind, fordi I kan se, at det er en sund virksomhed. For mig er det rette tidspunkt, når jeg møder de rigtige mennesker, siger hun.