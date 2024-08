Kendiskok køber sig ind i fynsk kafferisteri

Den kendte kok Timm Vladimir er en af to nye medejere af kafferisteriet Holy Bean.

Holy Bean holder til i Aarup på Vestfyn, hvor Sine Klejs Gren stiftede det i 2014. Siden er risteriet blevet anerkendt bredt, og leverer kaffe til restauranter, caféer, virksomheder og private i hele Danmark.

Med Timm Vladimir og erhvervsmanden Flemming Paasch i ejerkredsen brygger Holy Bean nu på en Kaffe- og Cocktailbar som supplement til risteriet. Det er dog ikke blevet afsløret endnu endnu, hvor baren skal ligge, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Alle der kender mig ved, at jeg elsker kaffe og cocktails. For en del år siden havde jeg min egen lille kafferister, hvor jeg fik øjnene op for den kolossale videnskab, der ligger bag. Samtidigt har jeg en passion for cocktails og mixology, der på mange måder komplimenterer kaffen. Jeg er overbevist om, at der gemmer sig noget helt unikt i krydsfeltet mellem de to, og jeg kan ikke vente med at se det udfolde sig, siger Timm Vladimir.