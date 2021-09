Keramikere i drejedyst: - Det er ikke umoderne længere

Mesterskaberne blev første gang afholdt i 1989 i Sønderborg. Dette års DM var første af sin slags, der fandt sted på Fyn.

Ikke umoderne

En af finalisterne var Nina Lund, som var på scenen foran de omkring 1.000 besøgende, som mesterskabet tiltrak.

- At dreje er et meget gammelt håndværk, som egentlig har været en lille smule umoderne i nogle år, men det er det faktisk ikke længere, og DM er med til at give en synlighed for vores fag, som vi er enormt stolte af, at vi kan, så for mig er det måske det vigtigtste ved DM'et, siger hun.