Keramikmuseum jubler: Kunstsamler donerer over 100 værker

Kunstsamleren Erik Veistrup går rundt mellem den store samling af keramik på Clay Kunstmuseum i Middelfart, mens han peger på de værker, der betyder særligt meget for ham med et "åh, den holder jeg også meget af."

Lørdag åbnede museets seneste udstilling, hvor Erik Veistrup har doneret 106 værker. 106 værker, der blot udgør knap ti procent af de i alt 1.100 værker, han har doneret gennem sine 50 år som kunstsamler af dansk kunst.

- Jeg synes næsten, at det er befriende. Mange kunstsamlere spekulerer i, om det bliver mere værd, og om de har brugt deres penge dårligt, når de køber kunst. Så er det da befriende at sige: "Ved I hvad, I får det her," siger den glade kunstsamler.

Fuldender gavetrilogi

- Salto (dansk kunstner, Axel Salto, red.) bliver solgt meget i auktionshuset for en formue. Dem er der en del af her, siger Erik Veistrup, mens har går rundt mellem værkerne.

Salto-værkerne er blot en del af de mange værker, som man på Clay Kunstmuseum er glade for at have med som en del af udstillingen.

- Nu fuldender han denne gavetrilogi med 106 nye fantastiske værker til vores samling, så vi er overordentligt taknemmelige og meget glade, siger museumsdirektør Pia Wirmfeldt.

Der bliver peget på mange værker rundt omkring på museet. Foto: Flemming Ellegaard

Det er både farver og former, der optager den garvede kunstsamler. Mens han kigger på de mange værker, er han dog ikke ked af, at de ikke bliver stående i eget hjem.

- Jeg synes, det er sjovt, og jeg er lidt stolt af det. Altså når de laver sådan en udstilling som den her, hvor alle keramikerne jubler, smiler Erik Veistrup.

- Jeg har egentlig ikke så mange penge

Værkerne er købt på både auktioner og i forskellige butikker i både Danmark og udlandet.

- Han er jo den unikke samler, som ikke kun samler for egen skyld, men samler for, at kunsten og keramikken skal komme ud og være et møde med publikum og få betydning for mange mennesker, siger Pia Wirmfeldt.

Ikke kun på det punkt er Erik Veistrup en atypisk samler. Nej, han påpeger en ganske væsentlig forskel.

- Jeg har egentlig ikke så mange penge. Jeg har været folkeskolelærer i 34 år og har egentlig bare en cykel jeg cykler rundt på. Skal jeg længere væk, så har jeg en knallert, griner han og fortsætter:

- Det får de de stinkende rige kunstsamlere til at skrige af grin.

Udstillingen vises frem til 24. maj.

Erik Veistrup har doneret over 1100 værker gennem sit kunstsamlerliv. Foto: Flemming Ellegaard