Klimaaktivist før folkemøde: - Jeg er fucking frustreret

Ifølge Linda Frølund Hansen bør Middelfart Kommune, og især kommunens borgmester (Johannes Lundsfryd Jensen, red.), være mere ærlig om de ting, der ikke er lykkedes på klimaområdet.

- Det hjælper ikke noget, hvis vi allesammen sætter os derhjemme og tuder.

- Vi har brug for en der toner rent flag og siger prøv og hør venner: Nu bakker vi lige op om det her, og så bliver vi nødt til at vide, at det kommer til at koste os nogle ting i stedet for, at han hele står og siger, "jamen, der er håb, og det skal nok gå, og vi er også så grønne, og I kan bare fortsætte jeres dagligdag, vi skal have nogle flere erhvervsfolk hertil, og vi skal bare ud at pendle allesammen", siger Linda Frølund.

Professoren står bag aktivisten

Hun vil på de næste tre dages klimafolkemøde i Middelfart kæmpe for naturen og for klimaet.

Og det er ifølge klimaprofessor Sebastian Mernild, SDU, på høje tid at tage kampen op. Han er hovedforfatter på den seneste rapport fra FN's klimapanel.

Fortsætter vi som nu med udledning af CO2 vil kloden blive tre grader varmere i 2050.

Får vi til gengæld styr på CO2-udledningen så kan vi nøjes med to grader i temperaturstigning, er en af hans konklusioner.

Kommunens rygte er sat i spil

I Middelfart Kommune er klimaet ikke kun sat stævne på folkemødet. Klimaet er også højt på dagsordenen.

Men fjernvarme baseret på afbrænding af træflis og højhusbyggerier i stedet for skov går stik imod Middelfarts ellers gode rygte som klimakommune, mener Linda Frølund Hansen.

- Jamen, prøv at hør: vi har en skov, der virker. Vi skal have flest mulige træer. Hvorfor er det lige så vigtigt at få fældet det for at få flere mennesker til at bo her i vores kommune?

- Det er da fedt, at vi får nye penge i kommunen, men det hjælper bare ikke på sigt, hvis vores klode bare vælter, mener Linda Frølund.