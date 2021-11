Klø til borgmesteren: Johannes Lundfryd har mistet mere end blot tre mandater

Borgerne i Middelfart vidste allerede natten til onsdag, at Johannes Lundsfryd (S) mistede sit absolutte flertal ved gårsdagens valg, men at han ville fortsætte som borgmester med støtte fra Konservative.

Onsdag viser det sig med fintællingen af stemmerne, at borgmesterens personlige stemmetal er mere end halveret siden valget i 2017.

Til kommunalvalget i 2017, hvor Johannes Lundsfryd blev valgt af borgerne i Middelfart for første gang, fik han 5.333 personlige stemmer. Denne gang får Lundsfryd blot 1.969 personlige stemmer. Det viser de netop offentliggjorte personlige stemmetal.

Johannes Lundfryd afviser kategorisk, at det har noget med vaccinesagen at gøre. En sag der handler om, at borgmesteren sprang køen til de eftertragtede covid-19-vacciner over og tog imod vaccinen den 31. december i 2020.