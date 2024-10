Knallertbøller chikanerer borgere: Michala kan ikke putte sin søn i ro

En følelse af afmagt

I håb om at få stoppet scooterbøllerne, har Michala Sørensen flere gange kontaktet Fyns Politi.

Men svaret var det samme hver gang.

- Jeg fik en rar politimand i røret, der sagde, at det er svært at gøre noget ved problemet. De forstod godt, at jeg var frustreret, men at der ikke var så meget at gøre ved det, fordi de ikke havde ressourcerne til det, siger Michala Sørensen.

Fyns Politi er opmærksomme på problemet, men understreger, at de er nødt til at prioritere deres ressourcer.

- Vi tager alle henvendelser alvorligt, og vi har også været i Middelfart ad flere omgange. For at vi kan lave en knallertkontrol, og konstatere om de er ulovlige, så skal vi standse pågældende på færdselslovens område. Det er jo ikke sikkert, at vi lige møder en ulovlig knallert. Der er jo ikke sikkerhed for, at vi kan løse problemet ved at køre derud, fortæller Søren Blomgren Wind-Hansen, der er leder af færdselsafdelingen på Fyn.

Hos Middelfart Kommune ser man det heller ikke som en ny tendens. De opfordrer forældrene til at tage handling.

- Den største problematik for mig er, at nogen kan komme til skade. Vi forsøger dialogen med de unge og især også deres forældre. Der er ikke ret mange unge, der har en knallert, uden deres forældre er bevidste om det. Der er nogle forældre, der skal på banen, og undersøge om knallerterne er lovlige, siger Anders Bo Thorsted, leder af Middelfart Ungdomsskole.