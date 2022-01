Kommunaldirektør står til at blive fyret

Økonomiudvalget i Middelfart Kommune har indstillet til byrådet, at man skal fyre kommunaldirektør Willy Feddersen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Grunden til, at Willy Feddersens kontrakt skal ophæves, er, fordi kommunen ønsker en anden profil.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) siger i en pressemeddelelse, at han mener, Willy Feddersen har en andel i den stabile drift, der har været af kommunen.

- Middelfart Kommune er i stabil drift. Vi har den rigtige organisering, dygtige medarbejdere og en sund økonomi. Det har Willy Feddersen lod og del i.



- Økonomiudvalget har vurderet, at der er behov for en anden profil i spidsen for organisationen for at kunne løfte den fremadrettede opgave, fortsætter han.