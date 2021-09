Konen troede, han gik på pension - men som 72-årig fortsætter Helge

Lysten driver værket

Dermed er Helge Strandgaard med til at holde liv i myten om, at arbejdet skal drives af lyst.

Noget som statsminister Mette Frederiksen (S) eller forsøgte at gøre op med, da hun 7. september præsenterede regeringens udspil til at få flere i arbejde.

- Vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå. Nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet, sagde statsminiseren på pressemødet.