Kortere til sygehuset: Region vil åbne nærhospital på Fyn

Om to år kan det være muligt at tage på hospitalet i Middelfart.

Det håber i hvert fald Region Syddanmark og Middelfart Kommune, der er gået sammen om at arbejde på tilblivelsen af et nærhospital på Vestfyn.

- Det her med at skabe flere nære sundhedstilbud tæt på borgerne med et sygehus målrettet lokalbefolkningen, tror vi, vil kunne noget, siger regionrådsformand Stephanie Lose (V).

Ønsket om et nærhospital i Middelfart kommer, efter regeringen og Folketingets øvrige partier tidligere på året blev enige om at afsætte godt fire milliarder kroner til oprettelsen af op mod 25 nye nærhospitaler.

Hvilke patienter, der skal behandles på nærhospitalet i Middelfart, er endnu usikkert. Men det vil som udgangspunkt være middelfartere, der kan spare turen til andre større sygehuse.

- Det vil først og fremmest betyde noget for borgerne tæt på Middelfart. Det kan være et daghospital, hvor man kan komme ind og få sin antibiotikabehandling eller måske endda sin kemokur, hvis det fagligt kan lade sig gøre. Det kan være et ambulatorie inden for en masse forskellige sygdomme, eller det kan være en sammentænkning af psykiatrifunktioner, forklarer Stephanie Lose.

Tættere samarbejde

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) håber, at middelfarterne vil opleve det nye nærhospital som en bedre service for borgerne.

- I stedet for, at borgerne skal opleve, at kommunen har én opgave, og regionen har en anden, samler vi opgaverne til gavn for borgerne, så de mere oplever, at det er ét sundhedsvæsen, de kan gå til, siger han.



Drømmen om et nærhospital betyder, at rygcenteret, der ligger i det gamle sygehus, skal flytte fra de nuværende lokaler til sygehuset i Kolding.

I Odense arbejder man fortsat på det nye supersygehus, der er blevet forsinket flere gange. TV 2 Fyn har fået en unik rundvisning i de nye bygninger.