Kragh misser samlet sejr i World Tour-løb

Der var lagt op til den helt store danskerduel på sidste etape i World Tour-løbet BinckBank Tour lørdag.

Det var dog en belgisk supermand i skikkelse af en tredobbelt verdensmester i cross, der stjal fokus.

Klassikerspecialisten Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) leverede en helt uhørt bedrift, kørte solo og vandt hele løbet, da han også vandt 5. etape.

Den 25-årige belgier var i et vildt soloridt over 75 kilometer og holdt akkurat danske Søren Kragh Andersen (Sunweb) fra den samlede sejr i et imponerende forsvar mod slutningen, hvor danskeren i en gruppe jagtede belgieren i et slag om bonussekunder.

Søren Kragh Andersen blev nummer fem på etapen.

Danske Mads Pedersen (Trek) var inden sidste etape i front med syv sekunder ned til sin danske kollega og med 17 sekunder til Mathieu van der Poel.

Mads Pedersen kunne dog ikke være med i de afgørende faser på sidste etape, og derfor blev det en vild jagt til slut mellem Mathieu van der Poel og Søren Kragh Andersen på den sidste stigning op ad Muur van Geraardsbergen.