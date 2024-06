En lørdag aften i hyggeligt selskab har fredag fået konsekvenser for en 38-årig kvinde fra Middelfart. Retten har nemlig dømt kvinden for medvirken til hvidvask ved at tage imod et beløb på 49.000 kroner på sin konto i Nordfyns Bank fra en mand fra Næstved.

De 49.000 kroner stammede fra et netbankssvindel-nummer på Sjælland, hvor en kriminel havde franarret et offer 300.000 kroner ved at udgive sig for at være en hjælpsom politimand fra politiet i Roskilde.