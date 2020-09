Lastbiluheld på Lillebæltsbroen skaber kø

Torsdag formiddag er en lastbil kørt ind i en skiltevogn på Lillebælt. Det skaber kø i vestlig retning.

Lastbilen har påkørt skiltevognen, der holdt stille på strækningen i forbindelse med vejarbejdet på broen.

- Det er altid voldsomt, når en lastbil påkører noget. Skiltevognen er relativt krøllet, siger Jakob Riis, der er vagtchef ved Vejdirektoratet.

Han fortæller, at han ikke ved om nogen er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Mindst en time

På Lillebæltsbroen er der i forvejen spærret et af sporene til vejarbejde, og uheldet spærrer lige nu endnu et, så der kun er et spor farbart.

- Jeg tror godt, at det kan tage helt op til en time, før sporet åbner op igen. Det er mit bud herfra. Der er ikke åbnet op før tidligst 1130, det kan jeg næsten love, siger vagtchefen fra Vejdirektoratet.