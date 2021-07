Leder med hunde, droner og helikopter: Opfordrer til at kigge efter 82-årig i udhuse og garager

Lørdag oplyste politiet, at den 82-årige ikke havde fået noget at spise siden morgenmaden, og han derudover skulle have haft sin medicin.



- Hvis han er blevet træt, kan han være søgt i læ, så vi vil gerne have, folk kigger efter steder, hvor han kan have lukket sig ind. Lader, garager udhuse, carporte og så videre, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Man formoder, han er blevet i området mellem Gelsted og Brenderup.

- Det gør vi, fordi han kender området. Han er derfra, og han har tidligere haft noget jagt i området imellem, så det kender han også, siger Kenneth Taanquist.