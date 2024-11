Lene mistede seng til 62.500 kroner - nu er der uventet hjælp

62.500 kroner gav Lene Hyldeberg Sørensen for en ny seng i august i Bolighuset Werenberg, men inden den blev leveret, gik virksomheden konkurs.

Alle pengene var tabt, og der var intet, hun kunne stille op, fortalte hun til TV 2 Fyn i oktober.

Nu har hun dog alligevel modtaget sengen fra producenten Auping, som har valgt at forære hende den dyre seng. De ringede til hende for at overbringe hende nyheden.

- Jeg måtte lige sætte mig ned, for jeg småtudede lidt. Det var over al forventning. Jeg havde virkelig snart behov for at få en ordentlig seng med elevation, siger Lene Hyldeberg Sørensen.

Producenten har ligesom Lene Hyldeberg Sørensen heller ikke fået sine penge efter konkursen, men den vælger alligevel at forære hende sengen.

- Det er enestående, det som de har gjort. De gør det, fordi “de er ordentlige”, siger de. Der findes stadig empati i så store virksomheder. De fortjener al mulig credit, siger Lene Hyldeberg Sørensen.

Er sengen god at sove i?

- Pragtfuld. Det kan ikke beskrives. Hvis man har gået med forskellige skavanker, som jeg har, kan man allerede efter et par dage mærke det i forhold til smerter, fortæller hun.

Lene Hyldeberg Sørensen har som det eneste skullet betale for levering og montering på 1.500 kroner - og så selvfølgelig de 62.500 kroner hun betalte for sengen i august.