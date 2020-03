Tre lastbiler i sammenstød: Lillebæltsbroen spærret i retning mod Fyn

Fynske Motorvej er mandag eftermiddag spærret på Den Ny Lillebæltsbro i retning mod Fyn på grund af et trafikuheld.

Ifølge Vejdirektoratet forventes broen først at genåbne i løbet af aftenen.

Både Fyns Politi og Sydøstjyllands Politi bekræfter uheldet, der ifølge vagtchefen hos sidstnævnte ikke er af alvorlig karakter.

- Det er en to-tre lastbiler, der har haft lidt for meget nærkontakt, men der er ingen alvorlig personskade, siger vagtchef Lars Grønlund.

Han fortæller, at den første melding lød på, at to lastbiler var kørt sammen, men at den seneste opdatering fra ulykkesstedet også involverer en tredje lastbil.

- Det er umiddelbart ikke synderligt alvorligt, men det tager selvfølgelig lidt tid at flytte tre lastbiler, før de kan åbne op for trafkikken igen, siger vagtchefen og understreger at der ikke er meldinger om tilskadekomne ved uheldet.

Han har ikke så mange detaljer fra uheldet, og derfor kan han endnu heller ikke sige noget om, hvad der førte til sammenstødet.

- Men et bud kunne være, at de har kørt for tæt, siger Lars Grønlund.

Han regner ikke med, at der går flere timer, før de kan åbne broen igen.

Der er lige nu spærret på E20 Ny Lillebæltsbro, fra Jylland mod Fyn, på grund af et uheld. Vi forventer at kunne åbne igen i løbet af aftenen. Omkørsel for almindelig trafik er mulig via rute 161 Gammel Lillebæltsbro. Forlænget rejsetid må dog forventes. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 30, 2020

I mellemtiden henviser Vejdirektoratet bilister til i stedet at benytte Den Gamle Lillebæltsbro.