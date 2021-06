Linda glæder sig: Mindre papirarbejde skal give mere tid til de ældre

Som et forsøg de næste tre år skal social - og sundhedmedarbejdere i Middelfart Kommune lægge smartphones og tablets lidt til side. I stedet for at bruge op til halvanden time dagligt på at læse, registrere og dokumentere opgaver, skal de bruge mere tid på at være sammen med de ældre.