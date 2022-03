Live: Sådan kan Fyn hjælpe Ukraine

TV 2 Fyn Event har samlet et kyndigt panel på Middelfart Rådhus, som lige nu står klar til at besvare fynboernes spørgsmål om at hjælpe Ukraine.

Er det for eksempel en god idé at stille sit hus til rådighed for flygtninge fra det krigsramte land? Kan du glæde nogen med hjemmebag? Eller er det i virkeligheden kun hårde kontanter, der kan bruges lige nu?