Lokal biograf: - Det kan blive en katastrofe for os

Håber stadig

Der er stadig håb at spore i stemmen hos Helle Broen.

- Hvis ikke markedet stabiliserer sig igen, så håber vi i dén grad, at politikerne får øje på os. Vi blev forbigået undercorona. Hvis nogen kan få varmecheck, bør nogen også kunne få elcheck. Det vil være oplagt at kigge på f.eks. fradrag og komme vores branche i møde. Ellers står det slemt til, siger Helle Broen.

En decideret hjælpepakke håber hun ikke på, for det er dyrt for samfundet, men vores branche med de store elregninger har virkelig brug for hjælp. Det vil være klædeligt af regeringen, siger hum.

Lige nu prøver Helle og Lars Broen at samle kollegaer fra andre biografer i deres kæde i en større sammenslutning for at se, om de samlet set kan få en fornuftig aftale hos et energiselskab. Hvis det ikke lykkes, så er gode råd dyre. Lige så dyre som prisen på el.



Panorama i Middelfart er blot en af de mange, fynske virksomheder, der lider under de tårnhøje priser på el.