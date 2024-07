Lokal fisker advarer om placering af ti milliarder dyr bro: - Det er hul i hovedet

- Jeg tænker, at det er sådan noget, man har siddet og tegnet ved et skrivebord. Der er ikke taget højde for bundforhold, naturinteresser og dyreliv og at vi ligger i et Natura 2000 område, siger Allan Buch.

Mest effektivt

Ifølge Vejdirektoratet vil en sydlig forbindelse være den samfundsøkonomisk mest rentable løsning, når man ser på rejsetid og køreomkostninger. Desuden vil den fordele trafikken på en bedre måde i Trekantområdet end i dag.

En ny Lillebæltsbro har både erhvervsliv og borgmestre ønsket i årevis, fordi de frygter, at trafikken vil være sandet til om få år.

En ny bro og tilhørende anlæg syd om Middelfart skønnes at koste cirka ti milliarder kroner. Men den falder ikke i god jord hos Allan Buch.

- Jeg har ikke belæg for at betvivle de samfundsøkonomiske beregninger om køretid og trafikfordeling, men man forholder sig slet ikke til de miljø- og naturmæssige konsekvenser, som det vil få for den sydlige del af Middelfart, siger Allan Buch.

- Man har i hvert fald ikke taget naturen med i overvejelserne. Da man lavede Baltic Pipe hos os, måtte man gå uden om Natura 2000 området Nu anbefaler man så en bro midt i samme område. Det giver slet ikke mening.

Kommer bag på politiker

Politikerne i Middelfart har i årevis kæmpet for en ny Lillebæltsbro, men anbefalingen fra Vejdirektoratet er de ikke begejstrede for.

- Vi har jo hele tiden foreslået en parallelforbindelse i forhold til den nuværende nye Lillebæltsbro. Så det kommer da i hvert fald bag på mig, at man foreslår det her, siger byrådsmedlem og politisk ordfører for Socialdemokratiet, Kaj Johansen.

- Der er så mange åbenlyse ting, der taler for, at det ikke er muligt at køre syd om byen. Der er mange hensyn, der skal tages i forhold til en placering, og for mig at se, har man i Vejdirektoratet kun forholdt sig til trafikafviklingen. Det mener jeg er helt forkert.

Den konservative Morten Weiss-Pedersen vender også tommelfingeren ned.

- Analysen er sikkert metodisk korrekt i sin anbefaling. Omvendt vil en bro netop i det område ramme naturværdierne hårdt syd om Fænø, nord for Føns Skov og ved Stenderup Halvøen, siger han.