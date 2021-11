Lokalsamfund i oprør: Boligejere er uvenner med hinanden og med kommunen

Dobbelthus under stor debat

Det halve dobbelthus, der er tilbage på Rørkærsvej, tilhører Lene Veel Jeppe og hendes mand Michael. De har boet i huset i 32 år og havde planer om at blive boende i mange flere. Nu har de set sig nødsaget til at flytte.

- Vi har følt os tvunget til at gå ud og købe et nyt hjem, fordi vi ikke er sikre på, om den blottede brandmur holder vinteren over, lyder det fra Lene Veel Jeppe.



I 2019 overtog nye ejere den anden halvdel af huset, og her opdagede Lene og Michael ved et tilfælde, at naboerne ønskede at rive deres del ned og bygge et nyt fritlæggende toetagers hus. Siden har parret forsøgt at få medhold i deres klager over kommunens tilladelser hos flere nævn uden resultat.

Tilbage står Lene Veel Jeppe og hendes mand nu med hård kritik af kommunen og deres håndtering af sagen.

- Jeg føler virkelig, at de har kørt hen over os og sagt, at når de overholder byggeloven, så kan de ikke sige nej. Men så tænker jeg, at der er da noget, der hedder etik, moral og anstændighed, men det findes heller ikke i byggeloven, siger Lene Veel Jeppe.