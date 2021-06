Lydia kalder det en skændsel: Højhuse hører ikke til på landet

Ikke imod udvikling

Er det ikke bare jer der tænker for traditionelt og ikke vil se mulighederne i et nyt moderne boligbyggeri her ?

- Vi er ikke imod udvikling af området - tvært imod, siger Arno T. Kristiansen fra aktionsgruppen, og fortsætter:

- Vi synes da, at mange flere skal have mulighed for at bo tæt på naturen. Men der findes masser af muligheder for at lave spændende lavt byggeri i et par etager. Vi er imod højhuse, fordi det ikke passer til området.