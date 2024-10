Målmand udvist efter homofobisk tilråb mod fynsk spiller

AB-målmanden Marcus Bobjerg blev lørdag udvist i en kamp mod Middelfart for at være homofobisk. Det skriver bold.dk.

Han blev udvist efter gentagne gange at have kaldt Middelfart-spilleren Jacob Linnet for en "svans". Udvisningen kom i kampens 23. minut i forbindelse med et hjørnespark, hvor de to spillere daskede til hinanden.

- Han væltede så og kom farende op i hovedet på mig efter hjørnesparket, og så fik han kaldt mig "svans" tre gange, mens dommeren stod lige ved siden af, siger Jacob Linnet til bold.dk.



Marcus Bobjerg har efterfølgende undskyldt over for modspilleren og klubbens fans. I en video understreger han, at der ikke var noget homofobisk i det.