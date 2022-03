Mads fra Gelsted hyldet: Dronning Margrethe hædrer fynsk garder med særligt kongeligt ur

Drager omsorg

I indstillingen lød det, at Mads Tjørnehøj Kraaer, der kommer fra Gelsted på Vestfyn, modtager Dronningens Ur, fordi han er højt respekteret for sin professionelle holdning, samt sin evne til at drage omsorg for sine kammerater

- Garder Kraaer har under hele sin værnepligt vist sig som en god kammerat.

- Han er altid opsøgende og hjælpsom over for sine kammerater, og han har altid styr på sine ting og besidder overhøjden til at vejlede og hjælpe sine kollegaer, lød det i indstillingen.

Overrækkelsen af uret har fundet sted siden 1970. Det blev indstiftet i forbindelse med Frederik den IX's 70-års fødselsdag.