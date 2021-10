Magt: De mindste sætter sammen en markant dagsorden

Jens Andersen, der også har annonceret sit kandidatur til borgmesterkæden, understreger, at Tværpolitisk Anstændighed har et fuldt partiprogram, hvor de også har planer for, hvad de vil gøre for de ældre, for klimaet, for sundhed og for beskæftigelse med mere.

Ødelægger ikke chancer for et godt valg

Spidskandidaterne er enige om, at det ikke er en ulempe, at de prioriterer de samme sager. Det kan i stedet blive en fordel, fordi de sammen står stærkere i forhold til at få den nødvendige opmærksomhed.

- Det kan betyde, at vi bliver hørt, siger Johnny Ancher, spidskandidat fra Omsorgsgruppen.

Susanne Bonde, spidskandidat for Frihedslisten supplerer.

- Det er nærmest blevet et modefænomen op til det her valg. Selv socialdemokraterne siger, at de vil have borgerinddragelse. Så håber jeg bare, at de også mener det, konstaterer hun.